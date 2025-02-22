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        Şanlıurfa'da mahsur kaldıkları dereden kurtarılarak bakımları yapılan 316 kaplumbağa doğaya bırakıldı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde mahsur kaldıkları dereden kurtarılan 316 kaplumbağa, bakım ve rehabilitasyonlarının ardından doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 14:25 Güncelleme: 22.02.2025 - 14:25
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        Şanlıurfa'da mahsur kaldıkları dereden kurtarılarak bakımları yapılan 316 kaplumbağa doğaya bırakıldı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde mahsur kaldıkları dereden kurtarılan 316 kaplumbağa, bakım ve rehabilitasyonlarının ardından doğaya bırakıldı.

        Karakoyun Deresi'nin Sancaktar Mahallesi'nden geçen kısmında ıslah çalışmaları sırasında suyu kesilen dere yatağında mahsur kaldıkları çamurdan kurtarılan 316 kaplumbağa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ekiplerince Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

        Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan kaplumbağalar, ekipler tarafından Atatürk Barajı Göleti kıyısına bırakıldı.

        Karakoyun Deresi'nin Sancaktar Mahallesi'nden geçen kısmında ıslah çalışmalarına katılan işçiler, dün suyu kesilen dere yatağında çamura saplanmış 316 kaplumbağa bulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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