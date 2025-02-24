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        TİHEK Başkanı Kılıç, Şanlıurfa'da İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda konuştu:

        Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, "Türkiye'de ulusal ölçekte 15 hak arama kurumu var. Vatandaşlarımızın hak arama kurumlarını etkili bir şekilde kullanmasını istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 15:50 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:55
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        TİHEK Başkanı Kılıç, Şanlıurfa'da İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda konuştu:
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        Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, "Türkiye'de ulusal ölçekte 15 hak arama kurumu var. Vatandaşlarımızın hak arama kurumlarını etkili bir şekilde kullanmasını istiyoruz." dedi.

        GAP Tarımsal Araştırma Merkezi'nde düzenlenen İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda konuşan Kılıç, TİHEK hakkında bilgi verdi.

        Toplumda insan hakları konusunda duyarlılığın daha fazla artırılmasını hedeflediklerini belirten Kılıç, insan haklarının tüm insanlığa yayılması gereken bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

        Kılıç, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de ulusal ölçekte 15 hak arama kurumu var. Vatandaşlarımızın hak arama kurumlarını etkili bir şekilde kullanmasını istiyoruz. Birçok vesile, araç ve yöntemle kurumumuza erişim imkanı söz konusu. Sırasıyla bölgeselden başlayarak, genele ulaşıncaya dek basamaklar bulunuyor. İl insan hakları kurumlarımız etkili bir şekilde toplanarak görevlerini icra ediyor. İlçe insan hakları kurumlarımız üzerinden de başvuru imkanları söz konusudur. Kurumumuza e-devlet üzerinden, mektupla, telefonla başvuru yapabilirsiniz. Yani erişimde bütün modern çağ imkanları doğrultusunda iletişimimiz söz konusudur. Özellikle adaletin kentsel anlamda varlığından kurumsal anlamda varlığına kadar erişimin ve olanaklı hale gelmesini önemli buluyoruz."

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da kentte vatandaşlardan gelen sorun ve taleplerin eskiye göre daha etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.

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