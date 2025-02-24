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        Şanlıurfa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 20:59 Güncelleme: 24.02.2025 - 21:03
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        Şanlıurfa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Asya Mahallesi'ndeki tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangının büyümesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

        Yangın nedeniyle işletmede hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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