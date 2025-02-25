Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da sağlıksız koşullarda üretilen 500 kilogram yoğurt ele geçirildi

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince sağlıksız koşullarda üretilen 500 kilogram yoğurt ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 10:42 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da sağlıksız koşullarda üretilen 500 kilogram yoğurt ele geçirildi
        ABONE OL

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince sağlıksız koşullarda üretilen 500 kilogram yoğurt ele geçirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayı öncesi denetimlerini sürdürüyor.

        Ekiplerce bu kapsamda Emniyet Caddesi'ndeki bir iş yerinde Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, üretim izni olmadığı, son kullanma tarihi bulunmadığı ve sağlıksız koşullarda üretildiği belirlenen 120 kovadan oluşan 500 kilogram yoğurt ele geçirdi.

        İşletme sahibine cezai işlem uygulanırken, el konulan yoğurtlar, mama yapılmak üzere belediyenin hayvan barınağına teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        Fenerbahçe fırsat tepti, Galatasaray farkı korudu!
        Fenerbahçe fırsat tepti, Galatasaray farkı korudu!
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artıyor
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artıyor
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        İşçi alacağında 5 yıla dikkat!
        İşçi alacağında 5 yıla dikkat!
        "Mourinho ağlamaya devam etsin!"
        "Mourinho ağlamaya devam etsin!"
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife açıklaması
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Şanlıurfa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Şanlıurfa'da, geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü
        Şanlıurfa'da, geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü
        TİHEK Başkanı Kılıç, Şanlıurfa'da İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda...
        TİHEK Başkanı Kılıç, Şanlıurfa'da İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda...
        Şanlıurfa'da ambulansta doğum yapan iki kadın bebeklerine sağlık çalışanını...
        Şanlıurfa'da ambulansta doğum yapan iki kadın bebeklerine sağlık çalışanını...
        Atıcılıkta bronz madalya sahibi milli sporcu Mahmut İpekçioğlu, Avrupa Genç...
        Atıcılıkta bronz madalya sahibi milli sporcu Mahmut İpekçioğlu, Avrupa Genç...
        Şanlıurfa'da fıstık ağaçlarında buz sarkıtları oluştu
        Şanlıurfa'da fıstık ağaçlarında buz sarkıtları oluştu