Şanlıurfa'da hijyen kurallarına uymayan tatlıcı mühürlendi

Süleymanşah Mahallesinde yapılan denetimlerde, hijyen kurallarına uyulmadığı belirlenen bir tatlı üretim işletmesine 105 bin 274 lira idari yaptırım kararı uygulanarak, iş yeri mühürlendi.

Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ile Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan öncesi işletmede denetim gerçekleştirdi.

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