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        Şanlıurfa'da hijyen kurallarına uymayan tatlıcı mühürlendi

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle tatlıcı olarak faaliyet gösteren iş yeri mühürlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:18 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:21
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        Şanlıurfa'da hijyen kurallarına uymayan tatlıcı mühürlendi
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle tatlıcı olarak faaliyet gösteren iş yeri mühürlendi.

        Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ile Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan öncesi işletmede denetim gerçekleştirdi.

        Süleymanşah Mahallesinde yapılan denetimlerde, hijyen kurallarına uyulmadığı belirlenen bir tatlı üretim işletmesine 105 bin 274 lira idari yaptırım kararı uygulanarak, iş yeri mühürlendi.

        Galeri
        Galeri

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