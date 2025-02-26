Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 23 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 09:28 Güncelleme: 26.02.2025 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 23 zanlı yakalandı
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Viranşehir ilçesinde belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlediğini belirtti.

        Operasyonda 3 uzun namlulu piyade tüfeği, G1 piyade tüfeği, 11 tabanca, 14 tüfek, 27 şarjör, 2 bin 683 mermi, balistik yelek, 740 gram esrar, hassas terazi, bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 motosiklet, uyuşturucu içme düzeneğinde 100 mililitre sıvı madde ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 23 zanlının ise gözaltına alındığını ifade etti.

        Jandarma tarafından paylaşılan görüntülerde, ekiplerce arazide bulunan taşların altında yapılan aramalarda silah ve mermilerin ele geçirilmesi görünüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altında
        Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altında
        Trump duyurdu: "Altın kart satacağız"
        Trump duyurdu: "Altın kart satacağız"
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Böcek ama çok anlamlı... Adı: Neslihanae
        Böcek ama çok anlamlı... Adı: Neslihanae
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        Sahte sigorta can yakar
        Sahte sigorta can yakar
        Kar ve yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        Kar ve yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da hijyen kurallarına uymayan tatlıcı mühürlendi
        Şanlıurfa'da hijyen kurallarına uymayan tatlıcı mühürlendi
        Şanlıurfa'da sağlıksız koşullarda üretilen 500 kilogram yoğurt ele geçirild...
        Şanlıurfa'da sağlıksız koşullarda üretilen 500 kilogram yoğurt ele geçirild...
        Şanlıurfa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Şanlıurfa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Şanlıurfa'da, geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü
        Şanlıurfa'da, geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü
        TİHEK Başkanı Kılıç, Şanlıurfa'da İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda...
        TİHEK Başkanı Kılıç, Şanlıurfa'da İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda...
        Şanlıurfa'da ambulansta doğum yapan iki kadın bebeklerine sağlık çalışanını...
        Şanlıurfa'da ambulansta doğum yapan iki kadın bebeklerine sağlık çalışanını...