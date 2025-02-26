Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 5 mahalle muhtarının mazbatası iptal edildi

        Şanlıurfa'nın Bozova Kaymakamlığı, ilçede 5 mahalle muhtarının mazbatasının iptal edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 10:08 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da 5 mahalle muhtarının mazbatası iptal edildi
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Bozova Kaymakamlığı, ilçede 5 mahalle muhtarının mazbatasının iptal edildiğini bildirdi.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bozova ilçesinde 6 muhtarın Kaymakamlık tarafından görevden alındığına ilişkin basında yer alan haberler üzerine açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Yüksek Seçim Kurulu tarafından, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden önce, Bozova ilçemizde Aylan, Karacaören, Karakaş, Koçveran ve Narsait mahalle muhtarlarının haklarında seçilmeye engel mahkumiyet kararları bulunduğu anlaşıldığından Kurul'un 2025/67 sayılı kararıyla ilgili 5 mahalle muhtarının mazbataları iptal edilmiş ve boşalan muhtarlıklar için 1 Haziran 2025 Pazar günü seçim yapılmasına karar verilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        İzmir'de dehşet! Kahvenin önünde babasını öldürdü!
        İzmir'de dehşet! Kahvenin önünde babasını öldürdü!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Maden kazaları böyle azaldı
        Maden kazaları böyle azaldı
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        Trump duyurdu: "Altın kart satacağız"
        Trump duyurdu: "Altın kart satacağız"
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Böcek ama çok anlamlı... Adı: Neslihanae
        Böcek ama çok anlamlı... Adı: Neslihanae
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto
        Sahte sigorta can yakar
        Sahte sigorta can yakar
        Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altında
        Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altında
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 23 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 23 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da hijyen kurallarına uymayan tatlıcı mühürlendi
        Şanlıurfa'da hijyen kurallarına uymayan tatlıcı mühürlendi
        Şanlıurfa'da sağlıksız koşullarda üretilen 500 kilogram yoğurt ele geçirild...
        Şanlıurfa'da sağlıksız koşullarda üretilen 500 kilogram yoğurt ele geçirild...
        Şanlıurfa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Şanlıurfa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Şanlıurfa'da, geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü
        Şanlıurfa'da, geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü
        TİHEK Başkanı Kılıç, Şanlıurfa'da İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda...
        TİHEK Başkanı Kılıç, Şanlıurfa'da İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda...