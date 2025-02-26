Şanlıurfa'nın geleneksel lezzetleri şefler tarafından yeniden yorumlandı

Şanlıurfa'nın geleneksel yemekleri, "Gelenekten geleceğe şeflerin yorumlarıyla miras tabaklar" projesi kapsamında şefler tarafından yeniden yorumlanarak hazırlandı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı'nın girişimleriyle kente gelen şefler Doğa Çiftçi, Yalçın İnam, Hazer Amani, Cüneyt Asan ve Yaren Çarpar Şanlıurfa'nın geleneksel yemeklerini modern yorumlarla güncelledi.

Şefler tarafından hazırlanan "isotlo omaç", "patlıcan söğürme bostanası", "kuzu tandırlı ekmek aşı", "firik kebabı", katılımcıların beğenisine sunuldu.

Milletvekili Yazmacı, gazetecilere, Şanlıurfa'nın önemli ve unutulmaya yüz tutmuş yemeklerinin Türkiye'nin önemli 5 şefi tarafından farklı bir şekilde yorumlandığını belirtti.

Yazmacı, "İnovasyon çok önemli ve Şanlıurfa'daki bu lezzetlere farklı yorumlar katmak adına bunu yaptık. Biz buraya 5 şefimizle birlikte basın heyeti davet ettik. Bu heyet, Şanlıurfa'nın tanıtımı noktasında da büyük katkı sunacak." dedi.

Projenin yürütücüsü ve Cevahir Han işletmecisi Ceren Odabaşı ise Şanlıurfa'nın geleneksel lezzetlerinin hak ettiği yerde olmadığını düşündükleri için bir çalışma başlattıkları belirterek, "Amacımız yöresel tüm ürünleri önce Türkiye'ye sonra dünyaya tanıtmak." diye konuştu.