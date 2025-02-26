Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da, 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'da, 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi'nde dün iki komşu arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Hüseyin Ö. ile eşi Dursun Ö'nün öldürülmesi, Emine Ö. ve Yusuf Ö'nün yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan C.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen C.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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