Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi'nde dün iki komşu arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Hüseyin Ö. ile eşi Dursun Ö'nün öldürülmesi, Emine Ö. ve Yusuf Ö'nün yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan C.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.