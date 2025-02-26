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        Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da, 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 16:00 Güncelleme: 26.02.2025 - 16:00
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        Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da, 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi'nde dün iki komşu arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Hüseyin Ö. ile eşi Dursun Ö'nün öldürülmesi, Emine Ö. ve Yusuf Ö'nün yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan C.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen C.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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