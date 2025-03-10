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        Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 18:05 Güncelleme: 10.03.2025 - 18:12
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        Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Abdulkadir Suncak (30) idaresindeki 01 AEG 350 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Viranşehir kara yolunun 25. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Fatime (73) ve Ali Suncak (80) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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