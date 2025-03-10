Şanlıurfa'da 2 kişinin yaralandığı panelvan kazası güvenlik kamerasında
Şanlıurfa'da 2 kişinin yaralandığı panelvan kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Şanlıurfa'da 2 kişinin yaralandığı panelvan kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mehmet Fırat Y. yönetimindeki 48 UC 443 plakalı panelvan, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 24. kilometresinde önce refüje, daha sonra yolun karşısına geçerek taşlık alana çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Eyüp K, ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, sağ şeritte ilerleyen panelvanın önce refüje, daha sonra yolun karşısına geçerek taşlık alana çarpması yer alıyor.
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