GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Abdulkadir Suncak (30) idaresindeki 01 AEG 350 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Viranşehir kara yolunun 25. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Fatime (73) ve Ali Suncak (80) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Fatime Suncak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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