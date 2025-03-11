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        Doktorlardan ramazanda günlük su tüketimi uyarısı

        Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Orhan Özdemir, su tüketiminin insan sağlığı açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 14:17 Güncelleme: 11.03.2025 - 14:25
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        Doktorlardan ramazanda günlük su tüketimi uyarısı
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        Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Orhan Özdemir, su tüketiminin insan sağlığı açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dr. Özdemir, vücudun üçte ikisinin sudan oluştuğunu hatırlatarak, böbreklerin sağlıklı çalışabilmesi için günlük su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

        Vücutta biriken zararlı maddelerin atılması ve ısı dengesinin sağlanması için suyun büyük rol oynadığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

        "Günlük ihtiyacından daha az sıvı alan kişilerde idrar akımı yavaşlayarak durağan hale gelir. Bunun sonucunda idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek taşları oluşabilir. Ayrıca diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olan bireylerin susuz kalması böbrekler üzerinde daha fazla tahribata yol açabilir. Kalp yetmezliği, ileri evre böbrek yetmezliği ve tuz dengesizliği gibi sağlık sorunları olan kişilerin ise su tüketimini azaltması gerekiyor."

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