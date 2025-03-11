Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dumont, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'ı ziyaret etti

Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir dizi gezi ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Dumont, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti.

Gülpınar ile makamında bir süre görüşme gerçekleştiren Dumont, Şanlıurfa'nın tarihi zenginlikleri ve kültürel mirası hakkında bilgi aldı.

Gülpınar da şehri geliştirme ve kalkındırma konusundaki projeleri hakkında Dumont ile görüş alışverişinde bulundu.

Gülpınar, ziyaretin anısına Dumont'a mırra (acı kahve) takımı hediye etti.