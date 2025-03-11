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        Şanlıurfa'da sosyal yardımlar ramazanda artarak devam etti

        Şanlıurfa'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere 53 milyon TL'yi aşan nakdi yardım dağıtırken yaklaşık 5 milyon TL de ayni yardım gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 17:14 Güncelleme: 11.03.2025 - 17:14
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        Şanlıurfa'da sosyal yardımlar ramazanda artarak devam etti
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        Şanlıurfa'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere 53 milyon TL'yi aşan nakdi yardım dağıtırken yaklaşık 5 milyon TL de ayni yardım gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa genelinde her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bu yıl ramazan ayıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.

        Vakıflar, il genelinde 23 bin 596 haneye toplam 53 milyon 299 bin 241 TL'lik nakdi yardım, 8 bin 88 aileye ise 4 milyon 816 bin 298 TL tutarında gıda kolisi ulaştırdı.

        Şanlıurfa genelinde 7 ilçede hizmet veren vakıf aşevlerinden ise günlük 10 bin 681 kişi faydalanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, vakıfların sosyal ve ekonomik destekleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmasında önemli bir fonksiyona sahip olduğunu belirtti.

        Ramazan ayında bütün ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşabilmek için çaba sarf eden vakıf yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik eden Şıldak, ilave ödenek göndererek vatandaşlara ulaştırılmasını sağlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teşekkür etti.

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