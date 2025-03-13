Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, yarın Esenler Erokspor'u ağırlayacak
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak.
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Ali Özer yönetecek.
Bu sezon 29 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan Şanlıurfa ekibi 34 puanla 17'inci sırada yer alıyor.
Ev sahibi ekipte Hakan Erçelik, cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Ligin ilk yarısında iki takım arasındaki maç 1-1 berabere bitmişti.
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