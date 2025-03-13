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        Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, yarın Esenler Erokspor'u ağırlayacak

        Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:10 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:10
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        Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, yarın Esenler Erokspor'u ağırlayacak
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        Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak.

        Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Ali Özer yönetecek.

        Bu sezon 29 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan Şanlıurfa ekibi 34 puanla 17'inci sırada yer alıyor.

        Ev sahibi ekipte Hakan Erçelik, cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

        Ligin ilk yarısında iki takım arasındaki maç 1-1 berabere bitmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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