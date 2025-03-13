Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 9'u tutuklandı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezi ile Viranşehir, Suruç, Siverek ve Akçakale ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda, 3 kilo 342 gram esrar, eroin ve sentetik uyuşturucu, 79 hap ve 2 tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı.
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