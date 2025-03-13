Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Yapılan aramalarda, 3 kilo 342 gram esrar, eroin ve sentetik uyuşturucu, 79 hap ve 2 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezi ile Viranşehir, Suruç, Siverek ve Akçakale ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

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