Şanlıurfa'da tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
S.A. idaresindeki 41 AOC 367 plakalı tır, Siverek-Diyarbakır kara yolu 10. kilometresinde H.Ç. yönetimindeki 63 ACM 190 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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