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        Şanlıurfa'da tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 13:54 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:54
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        Şanlıurfa'da tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        S.A. idaresindeki 41 AOC 367 plakalı tır, Siverek-Diyarbakır kara yolu 10. kilometresinde H.Ç. yönetimindeki 63 ACM 190 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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