DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Şanlıurfa'da nevruz etkinliğine katıldı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde nevruz etkinliğine katıldı.

Bakırhan, 4 Nisan Parkı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, herkesin Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Halfeti'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Bakırhan, iyi günleri görecekleri bir tarihin eşiğine hep birlikte geldiklerini söyledi.

İmralı'dan terör örgütü PKK'ya yapılan "silah bırakma" çağrısının demokratik barışa ve kardeşliğe davet çağrısı olduğunu belirten Bakırhan, herkesin bu çağrıya sahip çıkması gerektiğini ifade ederek, "Bu çağrıyla sadece Türkiye etkilenmeyecek, bu çağrı Orta Doğu'yu, Suriye'yi etkileyecek." dedi.

Bu çağrının meyvelerini çalışarak hep birlikte alacaklarını dile getiren Bakırhan, "100 yıl sonra ilk defa tekrar Kürtlerin önüne, Orta Doğu halklarının önüne bir fırsat çıktı. Şimdi bu fırsatı demokrasiyle, eşit haklarla taçlandırmak için bizlere çok büyük bir görev ve sorumluluk düşüyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakırhan, nevruz ateşini yakarak katılımcılarla beraber halay çekti.