Suruç'ta "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluştu

Etkinlikte konuşan Kaymakam Balkanlıoğlu, kadınların güçlenmesi için tüm kurumların iş birliği içinde çalıştığını belirterek, fidan dikimine katılan herkese teşekkür etti.

Etkinliğe Kaymakam Adem Balkanlıoğlu, Suruç Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Hasan Polat, Suruç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Han Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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