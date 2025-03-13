Suruç'ta "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluştu
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.
Suruç Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanlığı öncülüğünde kırsal Yönlü Mahallesi mevkisinde fidan dikim etkinliği yapıldı.
Etkinliğe Kaymakam Adem Balkanlıoğlu, Suruç Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Hasan Polat, Suruç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Han Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Etkinlikte konuşan Kaymakam Balkanlıoğlu, kadınların güçlenmesi için tüm kurumların iş birliği içinde çalıştığını belirterek, fidan dikimine katılan herkese teşekkür etti.
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