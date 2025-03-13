Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Suruç'ta "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluştu

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 19:13 Güncelleme: 13.03.2025 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suruç'ta "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluştu
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Suruç Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanlığı öncülüğünde kırsal Yönlü Mahallesi mevkisinde fidan dikim etkinliği yapıldı.

        Etkinliğe Kaymakam Adem Balkanlıoğlu, Suruç Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Hasan Polat, Suruç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Han Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Etkinlikte konuşan Kaymakam Balkanlıoğlu, kadınların güçlenmesi için tüm kurumların iş birliği içinde çalıştığını belirterek, fidan dikimine katılan herkese teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin: Ateşkes uzun süreli barışın yolunu açmalı
        Putin: Ateşkes uzun süreli barışın yolunu açmalı
        Bakan Fidan Şam'da
        Bakan Fidan Şam'da
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        13 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        13 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        TürkNet'e siber saldırı!
        TürkNet'e siber saldırı!
        Osimhen'den şampiyonluk sözleri!
        Osimhen'den şampiyonluk sözleri!
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltı
        Şanlıurfa'da okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak
        Şanlıurfa'da okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Şanlıurfa'da nevruz etkinliğine katıl...
        DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Şanlıurfa'da nevruz etkinliğine katıl...
        Şanlıurfa'da tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı Şanlıurfa'da yakalandı
        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı Şanlıurfa'da yakalandı