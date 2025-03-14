Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Ekiplerce yapılan araştırmalarda, şüphelilerin, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Aydın, Manisa, Çorum, Bolu ve Kastamonu'daki 14 kişiyi aynı yöntemle 10 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

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