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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 10:20 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:20
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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Harran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Ekiplerce ilçe merkezinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Adreslerdeki aramalarda, 10 cep telefonu, 9 sim kart, kamera kayıt cihazı, tablet, 3 pompalı tüfek ve 68 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ekiplerce yapılan araştırmalarda, şüphelilerin, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Aydın, Manisa, Çorum, Bolu ve Kastamonu'daki 14 kişiyi aynı yöntemle 10 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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