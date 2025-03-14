Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şıldak, mesajında, sağlığın insanların sahip olabileceği en değerli hazine olduğunu belirtti.

Sağlığımızı korumak için bu kutsal görevi büyük bir özveriyle yerine getiren hekimler ve bütün sağlık çalışanlarının toplumun en önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir yanında, gece gündüz demeden vatandaşımızın sağlığı için çalışan kıymetli sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Özellikle zorlu koşullarda fedakarca görev yapan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız, toplumumuzun sağlığı ve huzuru için büyük bir gayret göstermektedir. Bu anlamlı günde, sağlık alanında emek sarfeden herkese şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal eden sağlık kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle sağlık personelimize huzur içinde başarılı çalışmalar diliyorum."