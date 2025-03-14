Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 10:43 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        ABONE OL

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Şıldak, mesajında, sağlığın insanların sahip olabileceği en değerli hazine olduğunu belirtti.

        Sağlığımızı korumak için bu kutsal görevi büyük bir özveriyle yerine getiren hekimler ve bütün sağlık çalışanlarının toplumun en önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin dört bir yanında, gece gündüz demeden vatandaşımızın sağlığı için çalışan kıymetli sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Özellikle zorlu koşullarda fedakarca görev yapan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız, toplumumuzun sağlığı ve huzuru için büyük bir gayret göstermektedir. Bu anlamlı günde, sağlık alanında emek sarfeden herkese şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal eden sağlık kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle sağlık personelimize huzur içinde başarılı çalışmalar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        Trump Grönland söylemini yineledi
        Trump Grönland söylemini yineledi
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        'Sahte polisler' kamyonu 279 top kumaşla gasp etti! Bir kare fotoğraf yakalattı!
        'Sahte polisler' kamyonu 279 top kumaşla gasp etti! Bir kare fotoğraf yakalattı!
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        PFDK'dan Mourinho ve Günay kararı!
        PFDK'dan Mourinho ve Günay kararı!
        Hedonik açlığın altında yatan şey ne?
        Hedonik açlığın altında yatan şey ne?
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Eşini 9 kurşunla katletmişti! "Farkında değilim!"
        Eşini 9 kurşunla katletmişti! "Farkında değilim!"
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Araçlara alkol kilidinde önemli gelişme
        Araçlara alkol kilidinde önemli gelişme
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Suruç'ta "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluştu
        Suruç'ta "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluştu
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltı
        Şanlıurfa'da okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak
        Şanlıurfa'da okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli yakalandı