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        Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:16 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:16
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        Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte tefecilik suçuna karşı güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

        Bu kapsamda, jandarma ekiplerince Suruç'ta belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirten Şıldak, aramalarda 3 milyon 650 bin lira değerinde 27 yazılı senet, oto alım satım senetli sözleşme koçanı içeren 16 defter, 295 yazısız senet, 4 alacak/verecek defteri, 2 vekaletname, 2 satış sözleşmesi, 5 tapu, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca şarjörü, 40 mermi, 2 cep telefonu ele geçirildiğini bildirdi.

        Şıldak, operasyonda 3 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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