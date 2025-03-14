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        Şanlıurfa'da okulda epilepsi nöbeti geçiren öğrenci yaşamını yitirdi

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okulda epilepsi nöbeti geçiren 5'inci sınıf öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 20:45 Güncelleme: 14.03.2025 - 20:45
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        Şanlıurfa'da okulda epilepsi nöbeti geçiren öğrenci yaşamını yitirdi
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okulda epilepsi nöbeti geçiren 5'inci sınıf öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Şair Nabi İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören 5. sınıf öğrencisi N.Ş, okulun tuvaletinde epilepsi nöbeti geçirdi. Öğretmenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekipleri okula yönlendirildi.

        Yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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