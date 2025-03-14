Şanlıurfa'da okulda epilepsi nöbeti geçiren öğrenci yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okulda epilepsi nöbeti geçiren 5'inci sınıf öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okulda epilepsi nöbeti geçiren 5'inci sınıf öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Şair Nabi İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören 5. sınıf öğrencisi N.Ş, okulun tuvaletinde epilepsi nöbeti geçirdi. Öğretmenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekipleri okula yönlendirildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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