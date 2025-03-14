Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor'a 2-0 yenilen Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da yardımcı antrenör Fuat Kınalı, ligde zor bir duruma düştüklerini aktararak, "Ama bu ekiple, bu takımla inşallah tekrar toparlanıp ayağa kalkmak için sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Buna inancımız tam." dedi.

Fuat Kınalı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 puan için çıktıkları müsabakada kötü bir skor aldıklarını belirtti.

İlk yarının uzatmalarında yedikleri golün oyundaki üstünlüklerini zorladığını aktaran Kınalı, "İkinci yarı aynı şekilde toparlarız diye düşündük. Fakat bir gol bizi tekrar bir çıkmaza soktu. Oyuncularımız elinden geleni yaptı. Ligde gerçekten zor bir duruma düştük. Ama bu ekiple, bu takımla inşallah tekrar toparlanıp ayağa kalkmak için sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Buna inancımız tam." diye konuştu.

- Esenler Erokspor cephesi

Esenler Erokspor Teknik Sorumlusu Güray Gündoğdu, oyuncularını galibiyetten dolayı tebrik ederek, çok zor bir deplasmanda 3 puan aldıklarını söyledi.

Karşılaşmada çok iyi mücadele ettiklerini kaydeden Gündoğdu, "Bizim için çok önemli bir maçtı, 3 puan almamız gerekiyordu. Çünkü bir an önce alt sıralardan kurtulup, biraz nefes almamız gerekiyordu. Bu anlamda güzel oldu, sonuçta rakibimizle oynadık. Onlarla puan farkını 7'ye çıkardık. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Çok iyi oynadılar mı, yani tartışılır ama çok iyi mücadele ettiler. Ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve sonuçta böylesine önemli bir deplasmanda bu şartlarda 2-0 gibi gol yemeden kazanmak güzeldi, değerliydi. Buradan oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum. Bu süreçten sonra hedeflerimiz var. O hedefler doğrultusunda Esenler Erokspor'u çıkarabildiğimiz en üst noktaya kadar çıkarıp bu ligde bizim de var olduğumuzu, herkesin planlarının artık değiştiğini düşünüyorum ve bunu da herkese gösterdik. Bundan sonraki maçlarda Şanlıurfaspor'a başarılar diliyorum. Ama bizim daha çok yolumuz var. Bizim bu yolu bir an önce katetmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.