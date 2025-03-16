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        Şanlıurfa'da bulunan Roma dönemine ait columbariumlar kayıt altına alınıyor

        Şanlıurfa'nın Haliliye ve Bozova ilçelerindeki​​​​​​​ Roma dönemine ait columbariumlar (ölülerin küllerinin konulduğu kapların yerleştirildiği yer altı yapıları), envantere kaydediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 11:22 Güncelleme: 16.03.2025 - 11:27
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        Şanlıurfa'da bulunan Roma dönemine ait columbariumlar kayıt altına alınıyor
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ve Bozova ilçelerindeki​​​​​​​ Roma dönemine ait columbariumlar (ölülerin küllerinin konulduğu kapların yerleştirildiği yer altı yapıları), envantere kaydediliyor.

        Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Haliliye ve Bozova ilçelerinde columbariumların yer aldığını belirtti.

        Kültür Envanteri Projesi kapsamındaki columbariumların Roma dönemine ait olduğunu bildiren Şıldak, söz konusu eserlerin Anadolu'da az sayıda örneği bulunduğunu ifade etti.

        Columbariumların yer altı yapısı olduğunu aktaran Şıldak, bu yapılarda ölülerin küllerini saklamak için kullanılan kapların yerleştirildiği nişlerin bulunduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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