Şanlıurfa'da alev alan kamyonda hasar oluştu
Karaköprü ilçesinde park halindeki nakliye kamyonunda çıkan ve yanında bulunan nakliye asansörüne sıçrayan yangın söndürüldü.
Karaköprü ilçesinde park halindeki nakliye kamyonunda çıkan ve yanında bulunan nakliye asansörüne sıçrayan yangın söndürüldü.
Ali Baba Mahallesi'nde park halindeki 34 DF 3120 plakalı nakliye kamyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa yanında bulunan nakliye asansörüne de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonrası yangın söndürüldü. İki araçta maddi hasar meydana geldi.
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