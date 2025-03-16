Şanlıurfa'da alev alan kamyonda hasar oluştu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ali Baba Mahallesi'nde park halindeki 34 DF 3120 plakalı nakliye kamyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa yanında bulunan nakliye asansörüne de sıçradı.

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