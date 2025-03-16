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        Şanlıurfa'da alev alan kamyonda hasar oluştu

        Karaköprü ilçesinde park halindeki nakliye kamyonunda çıkan ve yanında bulunan nakliye asansörüne sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 15:49 Güncelleme: 16.03.2025 - 15:49
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        Şanlıurfa'da alev alan kamyonda hasar oluştu
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        Karaköprü ilçesinde park halindeki nakliye kamyonunda çıkan ve yanında bulunan nakliye asansörüne sıçrayan yangın söndürüldü.

        Ali Baba Mahallesi'nde park halindeki 34 DF 3120 plakalı nakliye kamyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa yanında bulunan nakliye asansörüne de sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonrası yangın söndürüldü. İki araçta maddi hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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