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        AK Parti'li Şen, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Şanlıurfa'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 16:05 Güncelleme: 16.03.2025 - 16:07
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        AK Parti'li Şen, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Şanlıurfa'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığını ziyaret eden Şen, İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, MKYK üyesi Mehmet Ali Kurt ve partililerle bir araya geldi.

        Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Şen, daha sonra beraberindekilerle Şanlıurfa TEKNOKENT'e geçti.

        Şen, daha sonra Pençe-Kaplan Harekatı'nda 18 Kasım 2020'de şehit olan Mehmet Sinan Kılıç'ın ailesini ve 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremde yakınlarını kaybeden Hacı Bulut ile ailesini ziyaret etti.

        Mustafa Şen ve beraberindekiler, son olarak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iplik fabrikasında işçilerle bir araya geldi.

        Galeri
        Galeri

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