Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yılmaz Gök idaresindeki 34 FMK 181 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan kara yolunun 25. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücüyle otomobildeki Eyüp Eren yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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