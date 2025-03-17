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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 09:51 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:53
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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Yılmaz Gök idaresindeki 34 FMK 181 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan kara yolunun 25. kilometresinde şarampole devrildi.

        Kazada sürücüyle otomobildeki Eyüp Eren yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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