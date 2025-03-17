ŞUAK ekibi Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekibi, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette ŞUAK'ın kuruluşu ve yürütülen çalışmalar hakkında Vali Şıldak'a brifing verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şıldak, ŞUAK'ın hem il genelindeki afet müdahalelerine hem de ulusal ve uluslararası düzeydeki görevlerine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Şıldak, ŞUAK'ın kurulmasının faydalı olacağını, bu girişimin Şanlıurfa'da afetlere karşı hazırlığını daha da güçlendireceğini dile getirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da belediye bünyesinde olaylara hızlı şekilde müdahale edebilmek için bu birimi oluşturduklarını belirtti.

Gülpınar, ŞUAK'ın Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde de görev alabilecek kapasiteye sahip olduğunu kaydetti.