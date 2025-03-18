Şanlıurfa'da cinayet şüphelisi yakalandı

Adreste yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 30 mermi ve 29 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen kasten öldürme olayının firari şüphelisi Ş.A'nın (30), saklandığı ev jandarma ekipleri tarafından tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.