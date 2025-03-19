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        Şanlıurfa'da Organ Nakil Merkezi hizmete girdi

        Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi bünyesinde kurulan Organ Nakil Merkezi hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 13:09 Güncelleme: 19.03.2025 - 13:28
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        Şanlıurfa'da Organ Nakil Merkezi hizmete girdi
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        Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi bünyesinde kurulan Organ Nakil Merkezi hizmete girdi.

        HRÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı'na karaciğer nakli ameliyatlarının gerçekleştirilmesi için yapılan başvuru kabul edilerek organ ve doku nakli ruhsatı verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen HRÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Faik Tatlı, Organ Nakil Merkezinin özellikle karaciğer nakli üzerine kurulmuş bir merkez olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Karaciğer nakli, birçok branşı ilgilendiren, özel ekipman ve üst düzey teknik donanım gerektiren bir cerrahi prosedürdür. Bu nedenle hastanemizin ameliyathane, yoğun bakım ve servis birimleri en modern şekilde donatılmıştır. Teknik altyapımız açısından radyoloji, gastroenteroloji, girişimsel radyoloji ve ERCP gibi destek birimlerimiz üst düzey kapasiteyle hizmet verecek şekilde hazır hale getirilmiştir. Hem ilaç temini hem de cerrahi donanım açısından herhangi bir eksikliğimiz bulunmamaktadır. Genel cerrahi ekibimiz tam kadro olarak ameliyatlara başlamaya hazırdır. Alanında uzman hekimlerimiz, yardımcı sağlık personelimiz ve güçlü teknik altyapımızla organ nakli ameliyatlarını en yüksek standartlarda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte hastalarımıza dünya standartlarında organ nakli hizmeti sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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