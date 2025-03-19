Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgası 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, kırsal Yenice Mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, H.D. (50) kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.

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