Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgası 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kırsal Yenice Mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, H.D. (50) kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Yaralı H.D. ambulansla hastaneye kaldırılırken, olaya karıştıkları belirlenen 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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