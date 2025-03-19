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        Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgası 1 yaralı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 16:52 Güncelleme: 19.03.2025 - 16:52
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        Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgası 1 yaralı
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, kırsal Yenice Mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, H.D. (50) kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Yaralı H.D. ambulansla hastaneye kaldırılırken, olaya karıştıkları belirlenen 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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