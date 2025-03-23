Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.
Kırsal Vergili Mahallesi'ndeki evinin yakınlarından geçen sulama kanalı etrafında oyun oynayan Seyid Necip Yüksel (2), dengesini kaybederek kanala düştü.
Çevredekiler tarafından kanaldan çıkarılan çocuk, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yüksel, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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