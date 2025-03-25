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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 13:43 Güncelleme: 25.03.2025 - 13:59
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezi ile Siverek, Viranşehir, Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        178 gram eroin, 273 gram sentetik uyuşturucu, 43 gram esrar, 164 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 1 hassas terazi ele geçirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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