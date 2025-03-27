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        Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonu kapsamında bir zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 10:51 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:51
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        Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonu kapsamında bir zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş yıllarda silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, Şanlıurfa, İstanbul, Kırklareli ve Antalya'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 zanlıyı yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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