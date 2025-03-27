Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, silah kaçakçılığına karşı jandarma tarafından Akçakale, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonda 6 piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, farklı silahlara ait 15 şarjör ile farklı çap ve ebatlarda 4 bin 144 fişeğin ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 6 zanlının gözaltına alındığını kaydetti.
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