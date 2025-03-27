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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:03 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:13
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, silah kaçakçılığına karşı jandarma tarafından Akçakale, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Operasyonda 6 piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, farklı silahlara ait 15 şarjör ile farklı çap ve ebatlarda 4 bin 144 fişeğin ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 6 zanlının gözaltına alındığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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