Şanlıurfalı engelli basketbolcuların Süper Lig sevinci

MÜSLÜM ETGÜ - Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig B Grubu ekiplerinden Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nde Süper Lig'e yükselmenin sevinci yaşanıyor.

Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü, 1. Lig B Grubu'nda sezonu averajla 2. sırada bitirerek yükselme maçları oynamaya hak kazandı.

Ankara'da 4 takımın katılımıyla lig usulü ile oynanan play-off maçları sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün ardından ikinci olan Şanlıurfa ekibi, ikinci sezonunda Süper Lig hedefine ulaşmayı başardı.

- "Kulüp tarihimizde ilk defa Süper Lig'e yükselmiş olduk"

Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve antrenörü Veysi Fırat, AA muhabirine, sezona çok iyi bir kadro kurarak şampiyonluk iddiasıyla başladıklarını söyledi.

Ankara'da oynanan play-off maçlarında başarılı olarak Süper Lig'e yükseldiklerini ifade eden Fırat, şöyle konuştu:

"Sezon boyunca çok mücadele verdik. Kar demedik, kış demedik, soğuk demedik, geç saatler demedik bazen yoğunluktan salon bile bulamadık. Kulüp tarihimizde ilk defa Süper Lig'e yükselmiş olduk. Sporcularımızla beraber çok mutluyuz. Şanlıurfa'mıza lig başladığında bir söz vermiştik. 'O sene bu sene el ele Süper Lig'e' parolamız vardı, o sözümüzü yerine getirmenin de mutluluğu içerisindeyiz. Ayrıca isim sponsorumuza vermiş olduğumuz sözü de yerine getirmiş olduk. Çok güzel bir duygu, çok mutlu olduk. Sporcularımızın yarısından fazlası ilk defa bu duyguyu yaşadı. Ben de çok duygulandım, oyuncular da duygulandı. Kente geldikten sonra da o duyguları hala yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra daha güzel bir takım oluşturup Süper Lig'de de ilimizi en iyi bir şekilde temsil etmek istiyoruz. İnşallah Şanlıurfa bu duygularımızın karşılığını verir, takımımıza sahip çıkar. Bizler de elimizden gelen her şeyi yaparız."

Oyunculardan İranlı Abolfazl Shirinabadifarahani ise 4 sezondur takımda mücadele verdiğini belirterek, "Geçen sezon Süper Lig'e yükselmek istedik ama olmadı. Bu sene çok çalıştık, mücadele ettik ve tek hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmayı çok şükür başardık. Ben maçtan önce annemle görüştüğümde şampiyon olacağımız sözünü vermiştim. Aldığım madalyayı anneme hediye edeceğim." diye konuştu.

Abdullah Şimşek de kuruluşundan beri takımda yer aldığını anlatarak, "Yıllardır verdiğimiz emeklerimizin karşılığını aldık. Bu sene Süper Lig'e yükseldik, bunun sevincini yaşıyoruz. Yıllardır bu mutluluğu bekliyorduk. Süper Lig'e çıktığımız o anın duygularını anlatamam ancak yaşamak lazım. Bu başarımızı Şanlıurfa halkına armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.