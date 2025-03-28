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        Birecik Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

        Birecik Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:14 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:27
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        Birecik Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
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        Birecik Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sözleşme ile işçilerin yevmiyelerine yüzde 37, maaşlarına ise toplamda yüzde 23 zam yapıldı, yapılan zamlarla birlikte kadrolu işçilerin maaşları ortalama 53 bin lira oldu.

        Belediye Başkanı Mehmet Begit, imza törenindeki konuşmasında, çalışanların emeğine önem verdiklerini ifade ederek, "Belediyemizin imkanları doğrultusunda her zaman emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İşçilerin alın terinin hakkını en iyi koşullarda vermek için çabamız sürecek." ifadelerini kullandı.

        İşçiler ise yapılan zammı büyük bir memnuniyetle karşılayarak, Belediye Başkanı Begit'e teşekkür etti.

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