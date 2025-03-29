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        Birecik Belediye Başkanı Begit'ten bayram mesajı

        Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:29 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:29
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        Birecik Belediye Başkanı Begit'ten bayram mesajı
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        Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Begit, mesajında, ramazan ayının sonunda kavuşulan bayramın, sadece sevinç ve mutluluk günü olmanın ötesinde, paylaşma, dayanışma ve hoşgörünün en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.

        Rahmet, bereket ve mağfiret ayı ramazanı geride bırakırken, birlik ve beraberliği pekiştiren, gönüllerimizi birleştiren Ramazan Bayramı’na ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını aktaran Begit, şunları kaydetti.

        "Bayramlar, sadece sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz günler değil, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerini hatırladığımız, paylaşmanın ve yardımlaşmanın güzelliğini yaşadığımız özel zamanlardır. Bu bayramda da büyüklerimizi ziyaret etmeyi, küçüklerimizi sevindirmeyi, dostluklarımızı güçlendirmeyi unutmayalım. Yetimlerin, öksüzlerin ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olmak, bayramın gerçek ruhunu yaşamak demektir. Birlik ve beraberliğimizin daim olması, hoşgörünün ve kardeşlik duygularımızın güçlenmesi en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta kıymetli Birecikli hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam Aleminin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk içinde nice bayramlara ulaşmalarını temenni ediyorum. Bayramın ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, birlik ve beraberlik getirmesini diliyorum."

        Başkan Begit, bayram süresince belediye ekiplerinin sahada olacağını ve vatandaşların rahat, huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm tedbirlerin alındığını da belirtti.

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