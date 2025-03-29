Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan bayram mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Canpolat mesajında, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Ramazan ayının manevi huzurunu geride bırakırken, bayramın bereketini hep birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Mehmet Canpolat, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Rahmet, bereket ve paylaşma ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif’i geride bırakırken, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren Ramazan Bayramı’na ulaşmanın huzuru içerisindeyiz. Ramazan ayı boyunca yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla pekişen kardeşliğimizin, bayram sevinciyle taçlanmasını temenni ediyorum. Ramazan’ın manevi ikliminin bayram sevincine dönüştüğü ve küskünlüklerin son bulduğu, gönüllerin birleştiği bu müstesna günlerde, birbirimize daha sıkı kenetlenmeli, sevgiyi ve hoşgörüyü hayatımızın merkezine almalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, bayramın; ailelerimize sağlık, gönüllerimize huzur, milletimize birlik ve beraberlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Başta kıymetli hemşehrilerim olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."