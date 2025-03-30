GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da görev sırasında fenalaşan polis memuru şehit oldu

Şanlıurfa'da firari bir hükümlünün yakalanması sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 33 yaşındaki polis memuru Mesut Acar için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut Acar'ın, şüpheli bir kişinin yakalanması esnasında girdiği arbede sırasında yere düşüp fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, sevenlerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

- Törenin ardından memleketine gönderildi

Şehit polis memuru Acar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Cenazenin getirildiği sırada şehidin eşi Ecem, oğlu Ali Asaf, ağabeyi Yılmaz ve kardeşi Talat Acar'ın metanetli olduğu görüldü.

"Şehit ailelerimiz her zaman bizden çok daha metanetli, çok daha sabırlı ve çok daha asil davranıyorlar. Onların bu hallerini görünce biz müteessir oluyoruz. Çünkü her daim damarlarında taşıdıkları asil kanın şuuruyla, bilinciyle ondan aldıkları güçle ve inancımız gereği şehadetin en yüksek mertebe olduğunun farkında olarak hareket ediyor, o metaneti ve sabrı gösteriyorlar. Bugün ebediyete uğurladığımız, kardeşimiz, polisimiz elbet gönlümüzde ilelebet yaşayacaktır. Mesut Acar sadece bir polis memuru olarak değil bir aziz şehidimiz olarak artık Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siciline tescillenmiştir. O artık bize emanettir. Ailesi bize emanettir."

Tüm güvenlik güçlerinin bir bütün olarak dimdik durmaya devam edeceğini aktararak Şıldak, şöyle konuştu:

Şehit polis memurunun görevini, soyadına yakışır bir şekilde yaptığını aktaran Aksoy, şunları anlattı:

"Görevi sırasında aranan bir şahsı soyadına yakışır bir biçimde etkisiz hale getirmeye çalışırken yaşanan arbedede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Mesut Acar kardeşim, devletine ve milletine olan sadakatiyle, cesaretiyle ve örnek duruşuyla hafızalarımızda daima yaşayacaktır.

Şehidimin uğrunda şehit olduğu değerler, yaşamaya devam ettikçe bu millet, devlet, vatan sonsuza kadar yaşayacaktır. Aziz şehidimizin gösterdiğin kahramanlık, vatan toprağının her karışına silinmez bir iz, yüreklerimize ise tarifsiz bir gurur ve huzur olarak kazınmıştır. Hepimizi derinden üzen bu menfur olayda yakalanan şüpheli başta olmak üzere suçta kibirlenen, şehir eşkıyaları şunu bilmeli ki, bizlerin bu türdeki olaylar karşısında geri duracağımızı sanıyorsanız daha çok beklersiniz, yanılıyorsunuz. Şanlıurfa Emniyeti olarak şehir eşkıyalarıyla mücadelemiz Sayın Valimizin teşkilatımıza verdiği güç ve destekle aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir."