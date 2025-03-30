Şanlıurfa'da bayramlaşma programı düzenlendi

Programa, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri İbrahim Eyyüpoğlu, Abdurrahim Dusak ve Cevahir Asuman Yazmacı ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran katıldı.

Şıldak, bayram dolayısıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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