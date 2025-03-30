Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Şanlıurfa'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 14:55 Güncelleme: 30.03.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da bayramlaşma programı düzenlendi
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Şanlıurfa Valiliği ev sahipliğinde GAPTAEM Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda Vali Hasan Şıldak, katılımcılarla bayramlaştı.

        Şıldak, bayram dolayısıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Programa, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri İbrahim Eyyüpoğlu, Abdurrahim Dusak ve Cevahir Asuman Yazmacı ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaçan şüpheli dehşet saçtı! 1 kişiyi öldürdü, 1 polisi yaraladı!
        Kaçan şüpheli dehşet saçtı! 1 kişiyi öldürdü, 1 polisi yaraladı!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        766 kazada 5 can kaybı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da şüpheliyle arbede sırasında fenalaşan polis memuru şehit oldu...
        Şanlıurfa'da şüpheliyle arbede sırasında fenalaşan polis memuru şehit oldu...
        Şanlıurfalı küçükbaş hayvan yetiştiricileri meraların yeşermesi için bahar...
        Şanlıurfalı küçükbaş hayvan yetiştiricileri meraların yeşermesi için bahar...
        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa'da şüpheliyle arbede sırasında fenalaşan polis memuru şehit oldu
        Şanlıurfa'da şüpheliyle arbede sırasında fenalaşan polis memuru şehit oldu
        Gaziantep ve çevre illerde bayram namazı kılındı
        Gaziantep ve çevre illerde bayram namazı kılındı
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da görev sırasında fenalaşan polis memuru şehit oldu
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da görev sırasında fenalaşan polis memuru şehit oldu