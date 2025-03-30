Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Kırsal Büyük Ziyaret Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Vedat S, İbrahim S, Ahmet S, Abdulkadir S, Mehmet S. ve Ferit S. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince yaralılar, Suruç Devlet Hastanesine kaldırılırken, Abdulkadir S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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