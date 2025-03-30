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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 20:39 Güncelleme: 30.03.2025 - 20:39
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kırsal Büyük Ziyaret Mahallesi'nde husumetli akrabalar arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında Vedat S, İbrahim S, Ahmet S, Abdulkadir S, Mehmet S, Ferit S. ve Ahmet T. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak Abdulkadir S. kurtarılamadı.

        Olaya karışan 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheli Mehmet S'nin adresinde yapılan aramada, kurusıkı silahtan çevrilmiş tabanca ve 55 mermi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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