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        Şehit polis memuru Acar için telsizden taziye mesajı okundu

        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, firari bir hükümlünün yakalanması sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mesut Acar için telsizden taziye mesajı okudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 12:04 Güncelleme: 31.03.2025 - 12:04
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        Şehit polis memuru Acar için telsizden taziye mesajı okundu
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        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, firari bir hükümlünün yakalanması sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mesut Acar için telsizden taziye mesajı okudu.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un telsizden geçtiği mesajın ses kaydı paylaşıldı.

        Aksoy, telsizden yaptığı anonsta şu ifadeleri kullandı:

        "Değerli mesai arkadaşlarım, Aziz milletimizin huzur ve güvenliği uğruna büyük bir fedakarlıkla soyadına yakışır şekilde görevini ifa ederken şehadete yürüyen kahraman meslektaşımız Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut Acar'ın şehadet haberini bayramın ilk gününde almak, başta ailesi, Türk Polis Teşkilatı ve Şanlıurfa Emniyeti olarak bizler ile yüce milletimizi derinden yaralamıştır. Aziz şehidimize karşı en büyük görevimiz onun uğrunda şehit olduğu değerler etrafında yüreklerimizi kenetlemek, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmektir. Aziz şehidimizin gösterdiği kahramanlık, vatan toprağına her karışına silinmez bir iz, yüreklerimize ise tarifsiz bir gurur ve hüzün olarak kazınmıştır. Vatanımızın esenliği, yüce milletimizin huzuru için kutsal gördüğümüz istikametimizde kararlı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz. Teşkilatımızın en acı, en hüzünlü şekilde bayramını kutlarken yüce Rabbim şanlı şehidimizin, kederli ailesine sabırlar ihsan eylesin. Teşkilatımızın başı sağ olsun, şehit kardeşimiz Mesut Acar'ın ruhu şad, makamı ali olsun."

        Şanlıurfa'da dün firari bir hükümlünün yakalanması sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede 33 yaşında şehit olan polis memuru Mesut Acar'ın naaşı, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından memleketi Muş'un Hasköy ilçesinde toprağa verilmişti.

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