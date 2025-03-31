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        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş öldü

        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 17:02 Güncelleme: 31.03.2025 - 17:20
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        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş öldü
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        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş hayatını kaybetti.

        Merkez Eyyübiye ilçesi Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yakınlarında Yakup (29) ile Yusuf Aydoğdu (32) kardeşlere henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan Aydoğdu kardeşler, sağlık görevlilerince kaldırıldıkları Balıklıgöl Devlet Hastanesinde öldü.

        Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

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