Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş öldü

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Merkez Eyyübiye ilçesi Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yakınlarında Yakup (29) ile Yusuf Aydoğdu (32) kardeşlere henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

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