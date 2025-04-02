Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
M.G. (42) idaresindeki 42 AJF 521 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Överler Mahallesi mevkisinde sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan sürücü ile İ.G. (44) ve S.T. (46) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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