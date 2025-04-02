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        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 09:25 Güncelleme: 02.04.2025 - 09:25
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        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        M.G. (42) idaresindeki 42 AJF 521 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Överler Mahallesi mevkisinde sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile İ.G. (44) ve S.T. (46) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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