Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çoban öldü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sulama kanalına düşen çoban yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sulama kanalına düşen çoban yaşamını yitirdi.
Kırsal Sergen Mahallesi'nde koyunları otlatan Abdulkadir Gizli (37), bölgede etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Dalgıçların çalışması sonrasında Gizli'nin cansız bedenine ulaşıldı.
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