Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yolda ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan ölü bulundu.

Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunda vatandaşlar, yolda hareketsiz halde yatan bir hayvan olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, yaptıkları kontrolde nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanın öldüğünü tespit etti.

Ekipler, havanı bulunduğu yerden kaldırdı.