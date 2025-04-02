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        Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yolda ölü bulundu

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 21:23 Güncelleme: 02.04.2025 - 21:23
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        Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yolda ölü bulundu
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan ölü bulundu.

        Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunda vatandaşlar, yolda hareketsiz halde yatan bir hayvan olduğunu fark etti.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, yaptıkları kontrolde nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanın öldüğünü tespit etti.

        Ekipler, havanı bulunduğu yerden kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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